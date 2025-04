Preguntan a Ayuso que será dentro de 10 años y la respuesta se la esperan pocos

Isabel Díaz Ayuso se ha sometido a un test rápido del tiktoker @itsbyjoan y ha dejado algún que otro dato curioso como que, por ejemplo, en cuanto a estado de ánimo está en un 8 de 10.

Para perderse por Madrid elige el camino del Pardo, su artista favorito es Depeche mode, grupo del que tiene hasta un tatuaje muy visible en el brazo, no tiene película favorita porque depende de su estado de ánimo pero ha visto El encargado (Disney Plus) y el documental Operación esperanza, sobre unos niños que se perdieron en la selva de Colombia.

En el apartado comida, dentro de la española se queda con los huevos fritos con patatas y el salmorejo, aunque se reconoce fan de la comida japonesa, francesa y peruana. Es n 70% montaña y 30% playa porque su padre era de Ávila y es más de campo.

Y finalmente, a la pregunta de qué será dentro de 10 años, ha dicho que "una señora un poco más mayor y espero que muy libre, rodeada de muchos animales y, como me gusta mucho escribir o viajar, pues no sé qué proyecto encabezaré o qué haré con mi vida, pero espero que se me permita tener tiempo para todo lo que ahora me pierdo".