Un español se queja de cómo le han estafado en Chile: "Me han tomado por imbécil"

El tiktoker @gonzalo_sans ha mostrado su cabreo en su perfil en la red social china tras ser estafado en Chile por el dueño de una tienda. Ha explicado que ha ido a comprar una cosa en una tienda que costaba 2.000 pesos chilenos, al cambio dos dólares.

Ha ido a pagar y en vez de 2.000 le han dicho que son 2.380 pesos porque, según él, lo habían escuchado hablar con otro acento. Al preguntar por qué es más caro le han dicho que ese era el precio sin IVA.

"En ese momento tendría que haber dicho no lo quiero. No por el dinero porque a mi nadie me va a tratar como un imbécil y menos un señor aleatorio de una tienda del centro de Santiago", ha afirmado.

Finalmente ha pagado: "He sido bobo porque no debería de haber pagado pero le he dicho que no me hace gracia que por ser extranjero me cobren otro precio, pero bueno. Pero dice 'es que el IVA se paga a parte'. Y eso es lo que molesta".

Por último se ha preguntado: "¿Sabe el hombre cómo funciona el IVA o es que me ha visto cara de anormal? Creo que no hay nada que me siente peor que esto".