Cristina Pedroche muestra el desagradable comentario que ha recibido tras subir una foto embarazada: ojo a las horas

Cristina Pedroche está esperando su segundo hijo y, como ella misma ha contado, anda un poco desconectada de redes sociales porque está de mudanza.

"Subo estas fotos que me hice la semana pasada cuando hacía sol y que son las últimas que me he hecho porque no he tenido tiempo de coger el móvil y menos para hacerme una foto por las pintas que llevaba y las pocas ganas de nada", ha dicho en un post reciente de Instagram.

Y ha añadido: "La conclusión que saco de estos días es que hacer una mudanza embarazada y con una niña pequeña debería estar prohibido". Este viernes ha vuelto a publicar dos fotografías, una de ellas desde el plató de Zapeando y otra desde los estudios de laSexta.

En stories ha compartido el desagradable comentario que ha recibido en una de las fotos que ha publicado embarazada. "Barrilete cósmico", le dice un usuario a las 5:40 de la mañana, mote del futbolista Maradona. Antes se puede ver cómo ese mismo señor la llama "payasa".

"Joer ya tenía que estar aburrido a esas horas para insultarme... Entre esto y los comentarios de la última foto. Menos mal que sigo deshaciendo cajas y casi no leo tonterías. Buenos días y feliz viernes a todos", ha dicho la vallecana en Instagram.