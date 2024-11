Preguntan a un peluquero cuál es el corte de pelo más caro que ha visto y su respuesta asusta

El creador de contenido y emprendedor Dani Carrero (@danicarreroyt) ha ido a cortarse pelo a un popular barbero, que también es creador de contenido, a quien le ha preguntado, entre otras cuestiones, como la influencia de TikTok en sus clientes, cuál es el peluquero más caro que haya visto.

La respuesta asusta y no es para menos. "Hay un peluquero que se llama Arod (@Arod23), un tío que es un espectáculo, puertorriqueño, ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos, estando en la élite", le ha explicado en primera instancia en el vídeo, acumulando un millón de visualizaciones y 64.000 'me gusta'.

"Ahora se ha ido a Dubai y está cobrando el corte de pelo a 1.500 euros", le ha revelado. La respuesta de Carrero ha sido la que cualquiera podría dar: "¿¡¡1.500 pavos un corte de pelo!!? ¿A quién le ha cortado? ¿Cómo se consigue eso?".

Le ha revelado también que es uno de los barberos que diseñó el viral corte de pelo del cantante Bad Bunny, en el que se rapó y se delineó una V. El vídeo ha generado cientos de comentarios que se ríen por no llorar.

"10 euros ya me parece caro", ha respondido uno de los usuarios, recibiendo miles de 'me gusta'. Aun así, el que más ha triunfado ha sido @joseelizaan: "Con 1.500 pavos ya me pede echar en el pelo oro y diamante, porque madre mía...".