Preguntan a Rajoy qué le diría a los jóvenes de Ourense: dice dos palabras y se queda tan tranquilo

Europa Press via Getty Images

Mariano Rajoy ha vuelto a dejar uno de esos momentos que sólo se pueden achacar a la figura de Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno se hizo un hueco en la memoria colectiva de los españoles por sus curiosos y numerosos lapsus.

Hace unas semanas, el exdirigente gallego fue tendencia en España por sus palabras en el Foro de la Toja sobre los tapones de plástico que ahora, por una normativa europea, van adheridos a las botellas de agua.

"Demasiada regulación. Hace un mes estaba con una botellita de estas y veía que no podía eh, pues, pff, no había manera de quitar esto, empecé a beber, me puse hecho un circo y dije pero estas botellas son todas... y ahora son todas así", dijo ante la mirada atenta de Felipe González.

Ahora, Rajoy ha dado que hablar en TikTok después de que un joven le pidiese en un vídeo un mensaje para los jóvenes de Ourense. "Bueno, le diría muchas cosas pero se pueden resumir en dos palabras: Galicia rueda", ha respondido Mariano Rajoy.

Por el contexto se entiende que habla de que la región funciona —rueda— gracias al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, del PP.