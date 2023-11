Preguntan a Víctor Manuel si España se rompe y termina dejando una réplica implacable

El cantante Víctor Manuel ha aclarado cualquier duda sobre la opinión que tiene sobre aquellos que dicen que 'España se rompe' y lo ha hecho, en una entrevista publicada este domingo en El País, con una réplica implacable.

Al ser cuestionado sobre si la bandera no es de todos, ha destacado que "claro, también la mía", pero "ellos ganaron la guerra, nos humillaron, se la apropiaron". "Y, luego, también, en la izquierda, se ha hecho mal y nos la hemos dejado usurpar", ha añadido.

Tras ello, Víctor Manuel ha hablado sobre si España se rompe y ha sido lo más claro posible: "Qué va a romperse. Eso, si es que alguna vez estuvo pegada. España es así y habrá que solucionar este lío", ha asegurado.

"Y quienes no estén de acuerdo, que den alguna idea. Felipe (González) y (José María) Aznar se oponen a todo, pero no dicen qué harían ellos. Alguien ha de intentar solucionarlo", ha expuesto.

Al artista también le han preguntado por la gente que no le escucha por su ideología política y él ha reconocido que "me consta". "El otro día, en la calle, en Gijón, había dos mujeres a mi lado. Una le dice a otra: “ese ye Víctor Manuel”. Y la otra, responde: “no lu trago”. En mi cara", ha relatado.

"Es cierto, pero nunca me ha afectado, porque, desde joven, entendí que no puedo gustar a todo el mundo. Una gente te tiene en consideración y otra no quiere saber nada de ti, eso es llevadero, otra cosa es que te pongan una bomba en casa. Que no les guste me parece normal. A mí hay tantas cosas que veo cada día y no me gustan...", ha contado.

Víctor Manuel también ha justificado que le repele profundamente "la prepotencia de la gente, la que piensa que se puede arrollar a todo el mundo, esos que se ponen banderitas hasta en los huevos por exhibición". "Me caen fatal", ha sentenciado.