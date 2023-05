Un profesor distinguido de la Universidad de Míchigan responde clarísmo a si España es racista

El historiador Julián Casanova, profesor distinguido de la Universidad de Míchigan y catedrático en la Universidad de Zaragoza, ha dado una razonada respuesta a si España es un país racista tras los insultos que ha recibido Vinicius en Mestalla.

"He escuchado en la radio la noticia. No es normal escuchar noticias sobre España en la radio y ayer por la tarde y hoy por la mañana ha aparecido la noticia y éste es un tema para mí importantísimo", ha empezado aclarando en Julia en la Onda antes de subrayar que, cuando está en el extranjero, es un debate que sale de forma recurrente.

"España no tiene el tipo de paradigma de supremacismo blanco racial que tiene EEUU y entonces lo dejo ahí, pero sabemos y tenemos muchas explicaciones", ha destacado antes de insistir en que en España tampoco tenemos "la historia de colonialismo, imperialismo, orientalismo que tuvieron el Reino Unido o Bélgica, países que se repartieron África y Asia a finales del siglo XIX".

"Dicho eso, la gente que comenta que España no es racista... hay también varias cosas. En España hay un racismo interiorizado que es por supuesto la inculcación de estereotipos, valores, imágenes, ideologías, racistas, que vienen de una sociedad dominantemente blanca", ha avisado.

Eso, ha apuntado Casanova, se puede ver y en expresiones del lenguaje "desde hace bastante tiempo": "Este tipo de racismo interiorizado, sistémico en muchas cosas, afecta también a las instituciones. En España no se valora que hay un sector importante de la educación concertada y privada, sobre todo concertada, que no tiene el mismo número de chavales emigrantes que, sin embargo, en la escuela pública aparecen. Ahí hay un elemento que bastante gente en España no tiene ninguna integración porque no los ve en la vida cotidiana. Esto es un eje fundamental de la integración en la sociedad".

En otro momento en que el historiador nota ese racismo en las "prácticas a la hora de contratar de las empresas" o en "el acceso a determinadas organizaciones, instituciones, deportivas".

"Creo que estaos en la fase en la que en momentos de la historia ves que aparentemente no hay muchos casos pero hay una complicidad porque hay mucha gente que no lo denuncia, que lo justifica, aunque ellos no dan el salto de hacerlo", ha alertado.

"Estamos en esa fase en que hay una semilla, se extiende, pero no solo por aspectos negativos, que se ve cuando le gritan mono a alguien, sino en la cantidad de gente que se despreocupa del tema, no lo combate y cuando le preguntan en una encuesta dicen que no son racistas", ha concluido.