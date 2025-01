Ramoncín suelta una carcajada y acaba hablando con total seriedad del papel de la princesa Leonor

El cantante Ramoncín ha dejado bastante claro este sábado desde el plató de laSexta Xplica su opinión sobre el papel de la princesa Leonor, pasando de la risa a la seriedad en cuestión de segundos.

Al colaborador del programa que conduce José Yélamo se le ha escapado una carcajada al preguntarle por su opinión sobre la escena que ha protagonizado la hija de Felipe VI este sábado, tras embarcar en el buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de Elcano desde el muelle de Cádiz.

Preguntado por ello, Ramoncín ha comenzado riéndose y, acto seguido, se ha puesto muy serio para aclarar lo que piensa del papel de Leonor. "Es todo muy bonito y me gusta mucho. Es todo precioso", ha ironizado.

"Lo que pasa que me gustaría que todos esos guardiamarinas que están con ella, alguno de ellos, algún día, pudiera someterse al criterio de los conciudadanos y pretender ser jefe del Estado", ha justificado.

Ramoncín ha defendido que él es republicano y es una persona que cree "profundamente en la democracia de verdad". "Soy republicano irredento y en un país dónde para ser jefe de la escalera o para ser el alcalde de cualquier pedanía, uno se somete al escrutinio de esos ciudadanos que lo eligen y no entiendo por qué hay una persona que ya se ha decidido que va a ser reina en el siglo XXI", ha justificado.

"Lamento decir que a mí eso no me parece bien. Creo que hay que someterse al criterio de los ciudadanos y eso es república. Nos guste como se llame o no. Pero que alguien por nacimiento, por sangre, por familia, tenga un destino que es ser jefe del Estado de un país, no estoy de acuerdo. Con todo el respeto", ha sentenciado.