Recuperan cuatro meses después estas palabras de Joaquim Bosch tras lo ocurrido con Lalachus

Casi una semana después de celebrarse las campanadas que daban la bienvenida al 2025, el estreno de Lalachus y David Broncano en TVE sigue dando que hablar después de que la asociación Hazte Oír anunció que presentará una denuncia contra la cómica por un supuesto delito contra los sentimientos religiosos.

Las reacciones se han multiplicado en las últimas horas y en la red social X (antes Twitter) han recuperado unas palabras del juez Joaquim Bosch en septiembre de 2024 que hace quedar todavía más claro este tema.

"El delito contra sentimientos religiosos procede de las antiguas concepciones de blasfemia y herejía", escribía Bosch en un tuit, que llegó a alcanzar casi medio millón de visitas y 8.000 'me gusta'. Su opinión en aquel momento la dejó muy clara y fue muy compartida.

"Debería derogarse: las leyes penales han de proteger el derecho a practicar una religión y no los estados de ánimo de los creyentes. Deben proteger derechos y no sentimientos", razonó en su momento, sin tener nada que ver sobre lo que ha pasado con Lalachus (pues, obviamente, no se produjo todavía) pero que a muchos les ha servido para que le quede más claro la polémica.

Ha sido el usuario de X Eusebio Rodríguez (@Eusebio1070)el que recuperó estas palabras: "Cuando lo explica un juez queda más claro". Ha recibido 2.000 'me gusta' y subiendo.