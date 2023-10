Relata lo que le ocurrió con un español durante dos retiros espirituales: tremenda casualidad

Los padres de la usuaria de TikTok @julianapadi01 "son muy hippies y les encanta meditar", por lo que "desde hace diez años siempre" acuden a retiros espirituales en sus vacaciones familiares.

Durante uno de esos viajes a Egipto, cuando ella tenía 19 años, conocieron a dos españoles y, como eran hispanohablantes, porque son de México, hicieron el retiro todos juntos.

"Una de las actividades era subirte en un velero y a mi me marean, así que no fui, y uno de estos españoles tampoco, por lo que nos quedamos los dos. Empezamos a hablar y el señor era muy guapo, pero cuando me dijo que tenía 30 años dejé de escuchar", ha contado.

Por la edad, no fue a más, pero tiempo después pasó esto: "Nos volvimos a ver dos años después y yo tenía 21. Fuimos a California. Estaba en el cuarto con una amiga, miré por la ventana y ahí estaba él".

Como era "un retiro más pequeño", todos convivían en el mismo lugar y el chico se sentaba a desayunar con ella "todos los días", además de invitarle a caminar, entre otras cosas, porque era "muy descarado".

Y así mantuvieron el contacto: "El último día nos despedimos y me pidió el teléfono. Mis amigas tenían planeado un viaje a Europa y este señor vive en Madrid, así que pensé que estaría bien visitarlo".

Se estuvieron escribiendo tres meses y cuando llegó a la capital española quedaron a cenar. Tras decirle este que quería "intentar algo serio" con ella, la relación se estrechó todavía más.

Ella volvió a México y a los dos meses el joven quiso hacerle una visita. A pesar de las complicaciones que tuvo él en el aeropuerto, pasaron unos "días increíbles" y conoció "mucho más a la familia".

Aunque se habían visto muy pocas veces, unas cinco, poco después le pidió matrimonio, cuando ella ya estaba viviendo en Madrid. Y este ha sido el desenlace: "Aquí estamos. Llevamos cuatro años viviendo juntos y dos de casada".