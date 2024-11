Respuesta contundente de un abogado al bulo que desmiente el trabajador del centro comercial Bonaire: "Es lo que hay"

"Uffff, no es un bulo. Seguís insistiendo en que lo del parking Bonaire no es un bulo, que hay enterradas más de 500 o 800 personas. Pero bueno, os lo voy a demostrar, os voy a desmontar este bulo. Es mi cometido, desmontar bulos". El abogado Xavi Abat, conocido en redes sociales como 'El abogado de TikTok', no se ha mordido la lengua para hablar de aquellos que crean y difunden noticias falsas en redes sociales y otras plataformas en lo que respecta a las especulaciones sobre la ocupación del aparcamiento y el número de personas que habrían quedado atrapadas en él durante la DANA de Valencia.

Abat, que publicaba el vídeo un día antes de que los efectivos de emergencia diesen por finalizado el operativo de búsqueda de posibles víctimas en el parking de Bonaire, sin que apareciesen más fallecidos, se apoya en el testimonio de David García, un trabajador del aparcamiento del mayor centro comercial de la provincia que estaba en el trabajo el día que la DANA arrasó con Aldaia, Picanya, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Paiporta o Albal.

David, a través de su cuenta de TikTok, publicó dos vídeos en los que explica qué ocurrió en el parking de Bonaire antes de la inundación: "Sí, se hizo mal, nos avisaron tarde, pero la evacuación fue posible sin grandes contratiempos. Cuando bajé al parking por mi coche, vi que estaba entrando agua, pero había pocos vehículos; en total, como mucho, unos 100 coches, y la mayoría logró salir a tiempo”, explica mientras enseña imágenes del aparcamiento durante la evacuación en las que se puede apreciar que la mayor parte de las plazas estaban vacías y solo un centenar de vehículos permanecían en el lugar.

Además de este vídeo, Abat se apoya en una segunda publicación de David, grabado a las cinco de la tarde cuando empezó a entrar agua en el parking de Bonaire, para explicar que todos los mensajes disfrazados de información que se habían difundido en redes y otras plataformas son bulos. "Porque sí, tuvo que hacer otro vídeo porque los negacionistas, los difusores de bulos, seguían insistiendo en que no es verdad", dice el abogado solo antes de mostrar una grabación en la que se pueden ver las luces verdes que indican que esas plazas de aparcamiento están vacías y solo algunos vehículos, dispersos.

"En fin, ya veis, un bulo. Es una pena, está la información totalmente corrompida. Tienes que mirar veinte diarios para informarte bien, pero es lo que hay. Mucho ánimo y mucho cariño a todos los afectados", despide su vídeo Xavi Abat, quien antes había advertido de las posibles multas o sanciones que se pueden aplicar por la difusión de fake news. "Yo no soy periodista, soy abogado", señala.

"Sobre los bulos puedo deciros que no está tipificado como delito, pero debería estarlo", explica Xavier Abat antes de advertir que, sin embargo, hay casos en los que sí se podría imponer algún tipo de sanción. "Se pueden perseguir administrativamente y también por el delito de injurias, calumnias u otros asimilados", apunta el popular abogado de TikTok.