Se acaba de sacar el carnet y pone un cartel detrás del coche que debería enmarcarse y ponerse en la DGT

Los conductores noveles ven en la falta de empatía de los más veteranos uno de los principales problemas a la hora de empezar a conducir de forma segura y sin tener miedo al volante.

En TikTok, la cuenta @cartelesenvozalta ha leído en voz alta, ahí la gracia del nombre, el cartel que una persona ha colocado detrás de su coche para que la gente tenga un poco de empatía y no lo agobien cuando esté conduciendo.

"Principiante. No sé manejar mi vida y menos el auto. Se me va para atrás. Mantén tu distancia. Me da ansiedad si me tocas la bocina", reza el papel colocado justo en la parte trasera, para que lo vean todos los coches que van por detrás.

En los comentarios, muchos conductores que están en la misma situación han pedido "empatía" con los noveles: "Los que conducen hace años les hacen la vida imposible. Un poco más de empatía gente. Todos alguna vez fuimos PRINCIPIANTES".

"Yo empecé así pero por suerte aprendí ahora me voy por todos lados. Fuerza a las que aprendan solo es perder el miedo y calma", señala otra persona.