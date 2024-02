Se compra estos vestidos y lo que le llega a casa arrasa: "Timada de mi vida"

La usuaria de TikTok @bellakasass2 se ha mostrado indignada por lo que le ha llegado a casa después de hacer un pedido de varios vestidos.

"Me han hecho la timada de mi vida, 110 euros por la cara, ¿soy merecedora de esto?", ha manifestado en el vídeo, que ya cuenta con 1,2 millones de reproducciones y más de 105.300 'me gusta'.

Todo ha empezado a principios de diciembre de 2023: "Quería ir desmpampanante en Nochevieja, y dije de buscarme un vestido que sea perfecto, había muchos, y la primera prueba de la pedazo de timada fue un anuncio de una página en Instagram".

"Se acerca Nochevieja... No llegan los vestidos. Yo acabé desistiendo, y lo que me ha llegado... Esto supuestamente debería ser mi piel y parecen las cortinas de mi abuela, y todavía hay más", ha afirmado completamente indignada por la diferencia entre lo que salía en las imágenes del anuncio y lo que realmente le ha llegado.

"¿Qué es esto? Casi ni me entran", ha dicho indignada. "Este vestido... Parezco la prima de Pedro Picapiedra, por Dios... Yo no soy mercededora de esto, me hizo tanta gracia que me los he devuelto", ha concluido.