Se da cuenta de un detalle en esta foto de Leonor y provoca cientos de comentarios

La periodista Núria Marín está triunfando en las redes sociales tras analizar y destacar varios detalles de las fotos de la princesa Leonor en la Academia Militar de Zaragoza que ha publicado la Casa Real.

La periodista afirma que estas imágenes son "las mejores" que ha visto hasta ahora de la hija de los reyes. "Durante los últimos días se ha especulado mucho con que se han publicado imágenes de los cadetes de la Academia Militar de Zaragoza del primer curso haciendo las maniobras y la princesa Leonor not found", destaca.

Por eso, dice que había quien estaba ya criticando que quizá la princesa no estaba haciendo los mismos ejercicios que el resto. "¿Y está quién es? ¡Eh! ¿Quién es esta? ¡La futura capitán de todos los ejércitos y madre de dragones!", exclama Marín, que pasa a examinar algunas de las fotos.

Por ejemplo, en una en la que aparece apuntando con un fusil destaca: "Os confieso que en lo que me he fijado es en lo frondosa que tiene la trenza, tiene muchísima cantidad de cabello. Creo que lleva los auriculares para que no le exploten los tímpanos con el sonido del arma, pero también he pensado: ¿y si está escuchando BTS, que es un grupo de música que les encanta tanto a la princesa Leonor como a la infanta Sofía?".

De otra imagen, en la que sale Leonor haciendo el "clásico pase de piscina con todo el equipo", le llama la atención un detalle: "Nadar así no es fácil, pero fijaos que a ella se le ve súper feliz".

Y también destaca una foto en la que sale de camuflaje con otros compañeros: "¿Dónde está la princesa Leonor? Os prometo que está". Y también comenta un momento de un vídeo en el que sale abranzándose con otros jóvenes.

"Esto del bueno rollo lo pudimos comprobar después de la ceremonia de la entrega de sables", destaca que Marín, que señala que Leonor estaba "como una más, súper integrada"