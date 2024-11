Se da cuenta del posible motivo por el que ningún compañero le responde por WhatsApp y arrasa

El usuario de TikTok @jimmyelektron ha provocado miles de reacciones al explicar el motivo por el que, según sospecha, sus compañeros de clase de la Universidad no le responden a los mensajes de WhatsApp para hacer un trabajo en grupo.

"Acabo de descubrir por qué los chicos de mi clase no quieren hacer los trabajos de la Universidad conmigo. Esto pasó la semana pasada, como veis nunca me responden por los grupos de clase, la gente parece que no quiere hablar conmigo", dice a la vez que muestra un pantallazo de WhatsApp en el que pregunta, sin obtener respuesta, si a alguien le falta un compañero para la práctica.

"Y es una pena porque yo, aunque no lo parezca, soy aplicado, más o menos me entero de las cosas. En esta ocasión nos habían mandado una práctica por parejas y en el grupo somos 42, así que teniendo en cuenta que yo soy uno de esos 42, tiene que haber una persona que no tenga pareja", explica.

El joven lamenta que, "aún así", nadie le respondía y nadie se quería poner con él en la práctica: "Tuve que comerme todo mi orgullo y contárselo al profesor en medio de clase y éste preguntó a la gente a ver si alguien se quería poner conmigo o no".

"Lo puedes hacer solo, no pasa nada", se escucha decir al docente antes de que el usuario señale: "El momento más patético de mi vida literalmente".

"Bueno, pues te puedes creer que hoy me he mandado un mensaje a mí mismo, porque a veces me mando mensajes a mí mismo para acordarme de dónde he dejado el coche, y de repente me acuerdo que el otro día me puse esta foto de perfil y se me había olvidado cambiarla", explica.

"Llevo más de semana y media hablándole con esa foto de perfil a todo el mundo, a mis jefes, a compañeros de trabajo, a mis propios alumnos, a mis compañeros de clase, que obviamente no se quieren poner conmigo porque parezco una persona desequilibrada. Se me había olvidado quitarla", insiste.

La foto en cuestión es una porción de pizza con ojos, lo que ha provocado que mucha gente dude de si realmente ese es el motivo. De hecho, la mayor parte muestra su sorpresa porque algo así suceda a esos niveles.

Por ejemplo, un usuario dice: "Yo alucino, Jimmy. ¿Estás en una universidad o en una guardería? No lo digo por ti, sino porque no me puedo creer que haya chavales universitarios con ese grado de maduración. ¡Suerte y ánimo!".

Otra avisa: "Te juro que la gente en la uni es así sin razón aparente jaja". Y otro: "Yo creo es algo por envidia. A veces cuando sabes mucho o eres bueno estudiando, no quieren hacer trabajo o te ven muy insuperable. Yo la verdad prefiero hacer trabajo con mi soledad".