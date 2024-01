Se deja 600 euros en el taxi y esto es lo que hace el taxista: el aplauso es enorme

El taxista, cantante y usuario de TikTok @jesule_fernandez se ha llevado el aplauso de las redes sociales después de contar lo que ha hecho al encontrarse 600 euros que una clienta se dejó en el coche después de un trayecto que iba hacia el aeropuerto.

"Se han dejado un bolso en mi taxi y lo he abierto para saber quién era, no por cotillea ni por quitarle nada, y aquí tiene unos 600 euros", ha informado en el vídeo, que cuenta con más de 24.800 'me gusta'.

Gracias a que tenía el pasaporte descubrió que la clienta era inglesa, quien tenía su tarjeta por si algún día volvía al aeropuerto y necesitaba un servicio de taxi, algo que ha sido imprescindible para volver a contactar con él. Tal y como cuenta Jesule Fernández, el vídeo que ha publicado para contar la anécdota no es por el aplauso, sino "por la causa": "Para concienciar a la gente de que no todo es el dinero, podría tener 600 euros, pero le jodo la vida a a mujer".

"Lo hago más que nada por el mundo de la música, en el que hay mucho rastrero, tú pagas algo o alguien te debe algo y no te lo devuelve, o no lo hace, hay que ser más íntegros de corazón", ha explicado. Él tampoco lo ha hecho porque sabía que devolviendo el bolso le daría algo de dinero, sino porque "la vida me va a dar algo, Dios me va a dar algo, no tiene que ser dinero, sino salud o alegría.

Fue un final feliz. La extranjera y el taxista se han vuelto a encontrar gracias a la tarjeta que anteriormente le ha dado, agradeciéndole mil y una vez su gesto. "Antes del dinero está la felicidad", ha concluido, llevándose el aplauso de los usuarios: "Bien que has hecho, los pobres sabemos lo que es tener que pagar". "Ha hecho muy bien, ¡sé humilde", ha afirmado otro usuario.