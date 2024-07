Se va a hacer la foto de carné y le pasa esto: ver para creer

La tuitera Malak (@itsmalakis) ha subido una publicación a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en la que ha subido varias fotos contando la historia del error que cometió una chica chilena al ir a hacerse una fotografía de carné.

"Estoy llorando", ha tuiteado de forma irónica la creadora de contenido, junto a tres emoticonos llorando, justo antes de adjuntar las tres fotografías que cuentan la historia por sí solas.

En la primera imagen se puede ver una captura del TikTok de la chica (@sofrosina) donde se ve cómo iba ataviada con una diadema blanca en la cabeza justo antes de hacerse la fotografía.

"Recordatorio de que no deben sacarse la foto de la TNE con cintillo blanco", se puede leer en la captura de la chica, haciendo referencia a la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), una tarjeta identificativa para los estudiantes que se da en Chile.

En la segunda y la tercera imagen se ve cuál es el resultado de haberse hecho la foto con un accesorio blanco en la cabeza, y es que, como la foto es en blanco y negro, el trozo de la diadema no se distingue de la piel, pareciendo que la fotografiada tiene una gran calva.

Esta divertida anécdota ha hecho estallar las risas entre los usuarios de la red social, llegando a conseguir hasta 550.000 visualizaciones y 24.000 me gustas en menos de 24 horas.

Además, los tuiteros han matizado que ni siquiera se puede cambiar la foto, ya que es obligatorio esperar a que el carné caduque: "Para cambiarte la foto tienes que esperar a que caduque y renovarlo no vale con perderlo".

Aún así, parece que la chica no es la única persona que no sabía que no se debe ir con prendas blancas, ya que algunos usuarios han contado experiencias similares: "Yo literal que para mi foto fui con un cuello alto blanco y sólo soy una cabeza flotante ((hay que tener cuidado con el blanco))".