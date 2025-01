Se indigna con lo que le ha pasado en la terraza de un bar de Madrid al pedir un café: hay precedentes

Una costumbre, que va camino de convertirse en norma, está generando cada vez más debate entre quienes suelen tomar café en las terrazas de los bares. Y es que, desde hace algún tiempo, algunos bares del centro de Madrid se niegan a servir sólo esa bebida en sus terrazas.

Daniel Fuentes, doctor en Economía y profesor de la Universidad de Alcalá, fue uno de los primeros en contar su caso, hace casi un año. "He querido sentarme a tomar un café en una terraza del centro de Madrid. Me han dicho que 'en la terraza sólo copas o alcohol' (a las 12h50), que si quiero bebidas calientes tiene que ser en el interior. La terraza vacía", dijo.

Poco después, el periodista Javier Gállego relató algo similar: "Decidí tomarme un café con leche en una de las terrazas de la Plaza de Santo Domingo, al lado de la Gran Vía. Y cuando vino el camarero me preguntó y le dije un café con leche, por favor. Y me contestó muy serio que ya no servían a esa hora café con leche porque es la hora de, o las bebidas, o la cena para turistas".

Ahora, un usuario de la red social Threads ha desatado el debate allí al contar lo que le ha pasado a él en un establecimiento de la zona de la La Latina.

"No entiendo la manía persecutoria que tienen en Madrid capital de negarse a servir café en las terrazas, si te lo sirven, en muchos sitios te obligan a adquirir una merienda con el café, que si quieres el café te tienes que quedar con la merienda aunque no te apetezca.. me parece una práctica absolutamente abusiva!!", ha lamentado.

Junto a ese mensaje ha subido una foto del ticket, en el que se ve que le cobraron cinco euros por dos cafés y tuvo que pedir además un trozo de roscón por 4,50 euros.