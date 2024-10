Se lesiona en el trabajo y no se puede creer el whatsapp que le manda la hija de la dueña después

Cabreo generalizado en redes cuando los usuarios han leído la publicación de Soy Camarero denunciando lo que le ha ocurrido a una camarera que se lesionó del brazo en el lugar en el que trabajaba.

Una compi se lesiona en el trabajo e inmediatamente...despedida, además me cuenta que es un local en una zona privilegiada (cala finestrat de Benidorm ) donde se factura mucho dinero", ha escrito Soy Camarero en la publicación junto a dos fotos, la del brazo escayolado y la de la conversación de WhatsApp.

En esa conversación la persona que parece que está al mando le dice que le ha dado de baja y que el salario "se liquidará hasta hoy". Algo que a todas luces es ilegal, tal y como responde ella.

"No importa. Mi madre es la dueña de esta tienda, yo no soy la dueña", le dice la mujer. A lo que la empleada responde: "¿No importa? Me estás despidiendo por caerme en tu propio trabajo".

Y la siguiente respuesta roza el delirio: "Se me olvidaba deciros que nuestras cuentas están este año todas en números rojos. Si nos declaramos en quiebra, no obtendremos nada. No tenemos ninguna propiedad".

Tal y como ha explicado después el propio Soy Camarero, esta persona ha emprendido acciones legales ante el hecho de que la hayan despedido estando de baja.