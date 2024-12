Se moja y dice abiertamente lo que piensa sobre estos populares filetes de Mercadona

Pablo Montaner, conocido en las redes sociales como @fitnesswithpablo, no se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre unos populares filetes de lomo de cerdo que vende Mercadona bajo la categoría "extra tierno".

"Buena opción de carne en Mercadona, pero cuidado que no todas son buenas. Por ejemplo, esta opción no es nada recomendable, la que pone extra tierno. Miramos los ingredientes y vais a flipar porque lleva azúcar, jarabe de glucosa, que es básicamente azúcar, pero lo que más me preocupa son los aditivos que lleva", asegura.

Según dice, "algunos provocan problemas en el sistema digestivo, sistema nervioso, algunos de ellos potencialmente cancerígenos, según algunos estudios".

"Sin embargo, este de aquí que es simplemente cien por cien carne", dice mientras muestra otra bandeja de la misma sección de Mercadona que se vende simplemente como "filetes de lomo".

"Nada de aditivos ni azúcares ni nada. Así que elige bien la carne y fíjate bien en los ingredientes: simplemente carne", recomienda.