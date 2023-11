Se muda a Madrid y al segundo día se da cuenta de algo que ocurre allí: jamás le había pasado

Madrid es conocida en toda España por muchas cosas: sus monumentos, sus dirigentes, sus carreteras... y su ritmo de vida, que para muchos de fuera suele ser sorprendente por lo frenético.

La usuaria de TikTok @montse_martin5, que se acaba de mudar a la capital, ha publicado un vídeo en el que alucina precisamente con eso, con la rapidez con la que se vive en esta ciudad.

"Llevo dos días en Madrid y ya hay un montón de cosas que no entiendo. Pero la primera es: ¿Por qué camináis tan rápido?", se pregunta.

"Yo siempre he sido una persona que camina súper rápido. Lo típico que hay un grupo de gente pues la que va en cabeza soy yo porque me gusta caminar rápido aunque no lleve prisa. Me da igual. Pero es que me adelantáis y acelero el paso y es que voy casi al trote, voy casi ahogada, y perfectamente una persona de 80 años me adelanta", asegura.

Por eso, acaba diciendo: "Quiero saber los madrileños qué coméis para que me deis un poco".

Entre las respuestas, una usuaria avisa: "Ahaha q wapa! Ahha y cuando entres al metro… eso ya es otra velocidad y escaleras por la derechaaa!!". Otro, irónico, apunta: "Caminamos rápido porque así llegamos a todos lados en '10 minutos 😂".

Y uno más en el mismo sentido: "¿No has oído nunca eso de que los madrileños siempre decimos que estamos al lado de los sitios a los que tenemos que ir? Pues o corremos o no llegamos".