Se queda dormida en el autobús y cuando despierta se lleva el susto de su vida

La usuaria de TikTok @anbabbe se ha llevado el susto de su vida después de quedarse dormida mientras viajaba en autobús.

"Me quedé dormida en el último bus y no había nadie, ni conductor", ha afirmado. La protagonista de esta historia ha querido inmortalizarlo en redes sociales, recogiendo más de 268.000 visualizaciones y 20.900 me gusta.

Sin duda es un miedo de muchos, como han querido manifestar alguno de los usuarios en los comentarios: "A mí me da algo" o "Me pasa eso y lloro". Al despertarse vio el autobús vacío, sin ni siquiera el conductor, que aparentemente no revisó bien o no logró ver a @sanbabbe.

En el vídeo ha intentado llamar la atención por si había alguien cerca: "¿¡Hola!?". Nadie respondió. No fue hasta que llamó a la empresa y le dijeron como podía abrir la puerta que pudo salir de allí y luego llamó a la policía para que la llevaran a su casa, según ha comentado.

"¿Cómo es que el conductor no se dio cuenta de que había alguien ahí?", han preguntado los internautas. "El conductor tiene la obligación de revisar el vehículo antes de dejarlo", ha comentado otro.