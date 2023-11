Se queja de cómo le han tratado en una farmacia y un farmacéutico da una auténtica lección

Los medicamentos no son golosinas y los antibióticos, menos aún y es importante informarse y tener un control adecuado de ellos. Es precisamente por lo que muchos no se pueden adquirir y tomar sin tener previamente una receta médica.

Una mujer ha sido protagonista en las últimas horas por una publicación en sus redes sociales en la que se queja de que una farmacéutica no ha querido venderle unos medicamentos para su hijo de dos años al no tener receta prescrita por una doctora que, además, no se los recomendó.

"Su tos no nos deja dormir ni a su padre ni a mí"

"Ayer discutí con la chica de la farmacia porque no quiso venderme unos medicamentos para mi hijo de dos años aquí en España", inició explicando la mujer. El niño pequeño llevaba tres días con gastroenteritis y "producto de los virus" tenía mucha tos: "No nos deja dormir ni al padre ni a mí".

Aseguró que previamente acudió al hospital y que la doctora aconsejó paracetamol para bajar la fiebre y muchos líquidos para lograr la descongestión.

Sin embargo, al no tener receta, la doctora se negó y le explicó también que "en España no suelen dar antibióticos ni jarabes para la tos a los menores de tres años". "Acudo a ti desesperada. No quiero nada gratis, es por el bienestar de mi hijo y de sus padres, que no dormimos", le respondió, a pesar de ningún médico le había recetado algún medicamento.

La lección de un farmacéutico acumula más de 20.000 'me gusta'

El farmacéutico Guille Martín (@farmaceutico_guille) no dudó en responder a la mujer ante la petición de sus seguidores y ha dejado una auténtica lección. "La respuesta es siempre la misma: no discutáis con farmacéuticos porque probablemente salgáis perdiendo", inicia el también divulgador.

Además, asegura que si "algo" necesita receta "es porque necesita receta, no es un capricho". "Si tienes un hijo pequeño, de dos años, y está enfermo, llévalo a un pediatra a menos que no quieras seguir teniéndolo", aconsejó, aclarando finalmente de que los antibióticos no sirven para los virus: "No sé qué manía hay con enchufarle cinco antibióticos al niño cada vez que le sube un grado la fiebre... ¡Que no!".