Se queja de que una pizzería está cerrada y la réplica del dueño es un 'tierra, trágame' de manual

Un pizzería de Barcelona está dando mucho de qué hablar después de la respuesta que le ha dado a un cliente que se quejó de que fue al local y estaba cerrado en un horario en el que debería estar abierto.

"Marcado abierto el lunes de 18.00 a 23.00. En realidad son las 19.30 y todavía no está abierto. Ningún anuncio en Instagram, ninguna hoja en la entrada. Nada", se lamentaba en cliente.

La respuesta del dueño es demoledora y ha generado debate: "Siento mucho que falleciera mi abuela a las 2.00 de la madrugada y tener que trabajar y subir de Granada en un solo día y sin dormir".

"Esté tranquilo, que nunca más se morirá mi abuela. Un saludo y gracias por su comentario tan constructivo", remataba el hostelero, cuya respuesta ha subido a TikTok la popular cuenta @soycamarero.

En las reacciones hay quien apoya al dueño del local pero también quien cree que el cliente tiene razón, pues no podía saber las circunstancias personales del hostelero si éste no lo había comunicado de ninguna forma.

"Claro, y el cliente tenía que saber que se había muerto la abuela", dice uno, al que otro responde: "No, pero uno imagina que si normalmente están abiertos y un día no, será por algo xD pero si no piensas ya eso es otra cosa". "No, pero se espera al día siguiente y pregunta. O directamente pregunta. No pongas estrellitas no reseñas sin saber", argumenta otro.

Y uno más: "Si al tío no le ha dado tiempo a pasar por el local para dejar un cartel, es completamente normal porque tú en ese momento en lo último que piensas es en tu trabajo".