Se va de vacaciones a Holanda y ve lo que están haciendo allí los españoles: no acaba de entenderlo

La usuaria de TikTok @paulisls se ha mostrado sorprendida por lo que ha visto hacer a los españoles en Holanda mientras ella estaba también de vacaciones allí.

En un vídeo que está teniendo una notable repercusión, la mujer señala: "Venir con tu familia de vacaciones es literalmente hacer este tipo de actividades: ver cómo un pavo random fabrica un zueco".

"¿A quién le importa la fabricación de los zuecos? Porque a mí, desde luego que no. Pero ves a todos los españoles grabando y tal y dices: amor es que te la suda la fabricación de los zuecos. ¿A quién pretendes engañar? ¿Qué vas a hacer con ese vídeo? No vas a hacer absolutamente un mojón con ese vídeo", reflexiona.

"Me lo tomo a risa. Fabricación de zuecos. No estaba en el top cosas que yo quería ver antes de morirme cómo fabricaban un zueco. Honestamente me la pela mucho.", insiste.

Dicho eso, matiza: "También te digo, estoy súper agradecida de poder ver cómo fabrican un zueco. Vas en un autobús que va parando en diferentes pueblos. Este es uno. Lo que mas me jode de esto es que me he levantado a las 7.00 para ir a ver cómo fabrican zuecos. Esta a mi padre no se la perdono".