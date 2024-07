Se va de viaje por Europa durante años, vuelve a España y dice esto sobre la cerveza

El creador de contenido conocido en TikTok coo @buscandoawail_ lleva años viajando por Europa con su camión, lugar que ha adaptado de forma increíble como un hogar, lo que le ha catapultado el número de seguidores en cuestión de muy poco tiempo.

Ha vuelto a España, visitando a su familia por vacaciones y hay algo que ha tenido muy claro durante su paso por allí: "Me he fijado que en diferentes ciudades y países el precio de todo es bastante elevado, sobre todo ahora que la vida está muy cara".

"Pero me he fijado en una cosa y es que el precio de la cerveza está muy barata y os lo voy a mostrar", ha afirmado en el vídeo, que ha acumulado más de 100.000 visualizaciones y 3.600 'me gusta'. Ha mostrado que un botellín de cerveza le ha costado un euro el tercio de Amstel.

"No me lo creo, no me lo creo", ha rematado. Los usuarios, que han comentado más de 130 veces, han aclarado que eso depende mucho del sitio, que ofrecen tercios a ese precio, pero que en muchos lugares, especialmente los más céntricos, rondan los 2-3-4 euros.