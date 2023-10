Señala la diferencia que hay entre las papeleras en España y en Estados Unidos

La usuaria de TikTok Noemi Hopper, una española que reside en los Estados Unidos, ha elaborado para sus seguidores un vídeo en el que describe varias diferencias culturales que encuentra entre ambos países.

"Empezamos por las rotondas. Aquí en Estados Unidos no hay rotondas, igual hay tres en todo el país, aquí están las famosas intersecciones de cuatro vías que son una cosa supercuriosa. Imagínate que tú vienes con tu coche por aquí y tienes un semáforo en rojo delante tuya. Tú no puedes seguir recto, pero si te apetece girar a la derecha, aunque esté en rojo, puedes hacerlo", describe, reconociendo que ella no lo entiende y que por eso no conduce.

También habla del uso de las papeleras: "En España tú entras en cualquier sitio y nada más entrar en una tienda o donde sea hay una papelera para tirar lo que quieras. En Estados Unidos no hay".

Otro aspecto que destaca es el uso de las armas, que explica que en Estados Unidos está "muy normalizado" y que en algunos estados como Florida cualquier persona se puede sacar la licencia para comprar una.

"Otra cosa que tenemos muy normalizada en España y aquí no lo he visto en ningún lado es el tema de las prostitutas. Vas a Madrid y llegando a la Gran vía, en la calle Montera, te las encuentras una al lado de la otra listas para trabajar a plena luz del día", afirma, señalando que en Estados Unidos para ver eso te tienes que ir a un barrio más apartado.

También apunta que en el país norteamericano todo el mundo tiene OnlyFans: "Es lo más normal del mundo. Cada muchacha que conozco que son influencers de Instagram lo tienen y se forran. No os queréis imaginar la cantidad de dinero que hace esa gente".

Finalmente, señala que en Estados Unidos sí sufres cualquier problema y tiene que ir la ambulancia, los bomberos o la policía lo vas a tener que pagar.

Asimismo, acaba apuntando que las fregonas son un trapo mojado que hay que cambiarlo tras usarlo y que invitan a personas extrañas en determinadas situaciones.