Una uruguaya destaca el uso que se hace en España de la palabra "culo"

La usuaria de Tik Tok @emi_grando, una uruguaya que reside en Valencia y que es una de las creadores de contenido más populares al contar cómo es su vida en España, ha publicado un vídeo en el que muestra las diferencias de significado a la hora de usar la misma palabra en ambos países.

Para referirse a una persona cualquier que no se conoce explica que en Uruguay se usa los términos "loco, flaco o tipo". "Pero aquí es diferente", relata. "En España la expresión tipo es despectiva, mientras que para nosotros es cualquier persona que no conozcamos. Decimos por ejemplo, es un buen tipo, mientras que aquí se dice que tenga don de gente", afirma.

Sobre loco, distingue que en España "estar loco es estar mal de la cabeza", pero para los uruguayos "puede ser el que pasa por la esquina, está en la cafetería, etc". "Con flaco igual, me ha pasado decir flaco a alguien y que me digan que no es flaco", añade.

Otro término que quiere destacar es la expresión "me corro". "En Uruguay decimos me corro, me pego una corridita hasta la esquina, etc, que es movernos de un lugar, mover algo", indica.

"Es algo que decía mucho más antes porque se me escapaba en el trabajo y me miraban con cara de sorpresa. Era una palabra que lo decía, pero aquí tiene un significado sexual", compara.

Por último, destaca que en España se utiliza la palabra culo con total normalidad, mientras que en Uruguay usan el término cola.