Sergio Bezos, cómico de 'La Revuelta', habla así sobre 'El Hormiguero' y Pablo Motos tras la polémica

Sergio Bezos, cómico y colaborador de La Revuelta, ha ofrecido una entrevista en el diario El País en la que no ha dudado en hablar sobre lo ocurrido el pasado jueves entre el espacio que presenta David Broncano y El Hormiguero de Pablo Motos.

El humorista ha sido preguntado después de la denuncia pública del presentador del programa TVE tras no poder emitir la entrevista al campeón de MotoGP Jorge Martín por supuestas presiones a pocos días de visitar el espacio de Antena 3.

Tras decirle si quiere más a Broncano o a Pablo Motos, Sergio Bezos ha dejado una respuesta bastante curiosa. "No puedo elegir. A David le quiero, trabajo con él y es mi amigo. A Pablo no le conozco, pero también he sido espectador de El Hormiguero, y es un buen programa", ha señalado.

Después de hacer ese comentario, el cómico de La Revuelta ha reconocido que, pese a la polémica, "nosotros, el lunes, volveremos a hacer chistes". "Tampoco es que sepamos hacer muchas más cosas", ha ironizado.

Al decirle si cree que hay mucho culto a Broncano, ha hablado con total sinceridad. "A ver, David Broncano es una persona que destaca porque es muy listo, pero lo mejor de él es que escucha a todo el mundo, a gente tan lista como él. Entonces es doblemente listo. Ahí lo dejo", ha bromeado, fiel a su estilo.

Sergio Bezos ha confesado que La Revuelta es "un show de comedia" en el que "la gente va a pasárselo bien". "Lo que sí noto de único en este programa es que se colectiviza mucho la energía. La gente viene como muy individual, cada uno con su movida a cuestas, y, de repente, la energía se hace de todos, y, aunque sean doctores y doctoras, acaban siendo todos igual de tontos", ha explicado, en claro tono irónico.

El colaborador del programa de TVE ha reconocido que la gente "viene con muchas ganas" y "les gusta mucho" lo que hacen e ir a verlo en persona. "Es un poco el Cortylandia de los niños mayores. Creo que hay muchas ganas de reír, de desconectar un poco de la rutina. Yo me lo paso muy bien en mi trabajo, pero, normalmente, en el día a día, la gente no se ríe tanto", ha señalado.