Serrat deja a Letizia con esta cara de admiración al pronunciar una sola frase maravillosa

El músico Joan Manuel Serrat ha dejado a la reina Letizia con una evidente cara de admiración gracias a una de las frases que ha pronunciado durante su discurso al recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

"Prefiero los caminos a las fronteras, la razón a la fuerza y el instinto a la urbanidad", ha asegurado el artista durante un momento de su intervención. Justo en ese instante, las cámaras han enfocado a la reina, que escuchaba maravillada a Serrat.

"Soy un animal social y racional que necesita de otros hombres, pero más allá de la tribu. Por tanto, creo en la tolerancia, en el respeto al derecho ajeno, en el diálogo como la única manera de resolver los asuntos justamente", ha subrayado Serrat.

"Creo en la libertad, en la justicia y en la democracia, valores que, o van de la mano, o que no van. Y les confieso que no estoy conforme ni a gusto con el mundo ni con el tiempo que me tocó vivir recientemente", se ha lamentado.

"Vivimos un tiempo contaminado, hostil, insolidario, donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos por la avidez del mercado y donde todo tiene un precio. No me gusta ser testigo de atrocidades", ha insistido.