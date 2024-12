Si suelta esta frase al ver un roscón de reyes es un cuñado: infalible

Si hay algo más típico de la Navidad en España que el roscón de Reyes, es el cuñado. Sí, ese familiar que, presumiendo de confianza y también de ignorancia, se dedica a opinar sobre cualquier tema de los que surgen en las conversaciones de una reunión familiar o en la de los reencuentros de amigos, especialmente en estas fiestas.

Uno de los postres típicos de la Navidad, el roscón de Reyes, no solo marca el final de las fiestas sino que también funciona como un detector infalible de los cuñados. Porque, tal y como cuenta José Antonio, conocido en TikTok como El padre de España, esta figura omnipresente en las reuniones familiares o amigos se delata cuando de una frase mágica.

Porque según explica en uno de sus últimos vídeos publicados en la red social chino, para detectar que hay un cuñado en la sala, basta con que nada más abrirse la caja del roscón saquen a pasear lo que El padre de España califica de "artillería pesada" del cuñadismo, es decir, frases categóricas vacías de contenido. Y pone un ejemplo infalible.

"¿Dónde has comprado este roncón?", pregunta este creador de contenidos antes de continuar con el discurso sobre roscones que permite identificar a cuñados. "Me lo tenías que haber dicho a mí. Este roscón se ve descongelado. Además, los traen de Barcelona y mira, la nata... esto se hace con aceite de palma. Yo sé de sitios artesanales donde hacen roscones verdaderamente ricos. Si me lo hubieras dicho... para el año que viene, hazme caso y no te estafan", remata El padre de España.

El contenido de El padre de España siempre ha destacado por su espontaneidad. Esa misma improvisación le permite captar escenas cotidianas como las sobremesas navideñas. En el caso del roscón, el cuñado siempre se luce con su opinión nostálgica, dejando claro que nada puede superar a “los roscones de antes”.

"Llego a la oficina y veo que una compañera ha traído unas palmeras de Morata de Tajuña. Saco el móvil, le pido a alguien que me grabe y hago un breve alegato a favor de los dulces españoles”, explicó en su momento a El Huffpost.

Aunque El padre de España aparenta ser un personaje patriótico, José Antonio siempre explica que su objetivo es, desde el humor, conectar con los más jóvenes. “El público es mayoritariamente joven, por lo que pensé que ver a un cincuentón barbudo contando su vida no les iba a interesar mucho”" señaló. Por eso adoptó el estilo “POV: mi padre…” para hacer que su contenido resultase más cercano y atractivo.