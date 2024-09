Si te molesta el ruido de alguien masticando, no es una manía: un farmacéutico lo explica en pocas palabras

Uno de los farmacéuticos más seguidos en redes sociales, conocido como @farmaceutico_enfurecido, aunque su contenido realmente muchas veces tira de humor, ha hablado en esta ocasión acerca de la típica molestia que muchos sienten (incluso irritación) al oír a alguien masticando.

"¿Te molesta muchísimo el ruido que hace la gente al masticar? Pero no una molestia normal, una irritación que te pones de mala leche?", ha expresado al principio del vídeo, que ha cosechado casi un millón de visualizaciones y más de 16.000 'me gusta'.

Ha advertido que por ello no significa que la gente sea maniática, sino que padece de un trastorno. "Se llama misofonía y es la irritación extrema ante los sonidos del día a día", ha explicado el farmacéutico.

"Lo más común es el ruido comiendo, pero también puede ser el clic de un bolígrafo o el tic-tac de un reloj, incluso alguien respirando fuerte", ha ejemplificado. Este tipo de trastorno, según ha contado, no tiene cura y un 5% de la población lo padece.

Son más de 500 comentarios con opiniones y respuestas de todo tipo. Nada más empezar, la usuaria Coral Guerrera le ha pedido que le envíe un vídeo para su madre, "a ver si así lo entiende".

El usuario Enrique Corral ha recibido más de 700 'me gusta' por lo que ha contado: "Lo malo es que no es una molestia simple, sino que, al menos en mi caso, me causa ira y acelera mi respiración. Siento la necesidad increíble de silenciar ese ruido de la forma que sea".