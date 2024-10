Silvia Intxaurrondo habla un año después de lo que ocurrió tras su comentada entrevista a Feijóo

La presentadora de La Hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, ha ofrecido una entrevista publicada este domingo en El Español en la que ha hablado de cómo le ha marcado profesionalmente la entrevista que hizo en julio de 2023 al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en plena campaña electoral.

La periodista reaccionó a una afirmación de Feijóo, en la que aseguró que su partido siempre ha revalorizado las pensiones conforme al IPC, interrumpiéndole y diciéndole que "no es correcto". "No lo hicieron ni en 2012, ni 2013 ni 2017", añadió la comunicadora.

Más de un año después, Silvia Intxaurrondo ha contado cómo lo vivió. "Yo hice esa entrevista, regresé a la mesa de debate del plató y por el ambiente tenía la sensación de que había pasado algo, pero no sabía qué era", ha señalado.

La presentadora ha reconocido que ella no sintió tensión y "la gente que sabe cómo trabajo, sabe que lo hago siempre así". "Es decir, si yo te quiero sacar una respuesta, te voy a insistir hasta que te la saque", ha expuesto.

"Entonces, cuál es mi sorpresa cuando Feijóo me dice que no a una información que yo tengo y que es una información, por cierto, sobre la que había estado mintiendo durante toda la campaña electoral. O sea, era evidente al 100% que te voy a preguntar por ese dato, que es la revalorización de las pensiones. Pero bueno, yo en ese momento no sentí que había pasado nada raro", ha añadido.

Silvia Intxaurrondo ha reconocido que la entrevista al líder del PP fue "un antes y un después" en su carrera. "La gente giró la cabeza y dijo, '¿pero esta periodista qué ha hecho?'. Pues hice preguntas, para mí, evidentes. Pero si tú coges las preguntas que he hecho durante toda mi carrera periodística, son las mismas", ha defendido.

Al ser preguntada si cree que le guardan rencor en Génova, la presentadora de La Hora de la 1 ha detallado lo que ha pasado desde entonces. "Pues no ha vuelto después de la entrevista. Por mi programa no pasan los miembros del Partido Popular. Desde el momento en que dicen, 'no voy a ir contigo ni te voy a conceder ninguna entrevista'... Molestos deben estar", ha zanjado.