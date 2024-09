Sólo Juan José Millás podía reaccionar así a lo de Juan Carlos I y Bárbara Rey: éxito inmediato

El escritor Juan José Millás ha reaccionado muy a su característico estilo al ver las fotos que una revista holandesa ha publicado y en las que se ve a Juan Carlos I en 1994 besándose con la actriz Bárbara Rey.

"Llevo unos días sin leer la prensa y no me he enterado bien. ¿Es cierto que una amante de Juan Carlos I de España recibió 600 millones de pesetas, presuntamente, de dinero público? ¿Se ha puesto la Zarzuela en contacto con Hacienda para estudiar el modo de devolverlos?", ha preguntado.

Entre las cientos de reacciones que ha recibido de forma inmediata está la del periodista Gervasio Sánchez, quien ha señalado: "Querido Juanjo: Las desvergüenzas del anterior rey se conocen desde hace décadas. ¿Dónde dormía la prensa de referencia (lo digo con gran ironía) cuando el rey era intocable?".

"¿Dónde vagaban los partidos políticos? ¿Cómo es posible que el CNI pague millonadas sin que se critique?", ha preguntado Sánchez.

Las fotografías en cuestión las ha filtrado a la revista Privé el hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo Jr., quien asegura en una entrevista que fue él quien tomó las instantáneas en secreto cuando tenía 13 años, en 1994, a petición de su madre.

Según dice la revista, el hijo de la actriz "muestra cómo su madre usó la relación con el exmonarca para estabilizar su situación financiera" y "utilizó fotos comprometedoras para chantajear al rey y obtener ayuda económica".