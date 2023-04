La sosegada reflexión de una cómica andaluza sobre TV3 y la Virgen del Rocío que merece la pena oír

Ha sido una de las polémicas de la semana: el pasado martes 4 de abril, TV3 hizo una sátira sobre la imagen de la Virgen del Rocío en el programa Està passant. En él aparecía una actriz vestida como la Virgen del Rocío con un muñeco en brazos simulando al niño Jesús.

Sus presentadores, Toni Soler y Jair Domínguez, ironizaban con que la virgen no sale de procesión en Semana Santa, hacían bromas con su vida sexual y sobre su acento andaluz.

La parodia ha provocado indignación en todo el arco parlamentario andaluz y desde la izquierda más izquierda como Teresa Rodríguez a la derecha de Juanma Moreno Bonilla han criticado el sketch.

Además, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia en los juzgados de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) contra tres personas de TV3 por el sketch "vejatorio" sobre la Virgen.

Ahora, la actriz y cómica andaluza Ángela Conde ha dejado una reflexión sobre lo ocurrido que empieza a dar que hablar en TikTok. "La que se ha liado con la Virgen del Rocío en TV3. Lo primero que voy a decir es que existe un espectáculo que se llama Estrella sublime desde hace muchísimos años en la cartelera sevillana que es, vamos, que han hecho una copia de esto", ha empezado diciendo.

"Si por algo me ofende el sketch es por plagio", ha proseguido. Ha añadido que están intentando colar que esto es "algo contra los andaluces": "Yo soy andaluza y contra mí no va".

"Es humor. Siempre pasa esto y hay tantos ofendidos cuando se trata de religión. Si no hubiera religión de por medio no habría tanta ofensa", ha reflexionado antes de decir que estas tradiciones no son algo popular, son de la iglesia.

"Si verdaderamente pertenecieran a lo popular tendrían que aceptar estar expuestas a estas parodias", ha sentenciado.