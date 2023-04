Ismael Serrano se pronuncia tras una de las frases más polémicas de Ana Rosa Quintana

El músico Ismael Serrano se ha pronunciado en Twitter tras una frase que Ana Rosa pronunció en directo en su programa de Telecinco y que ha provocado un encendido debate en la red social.

Todo ello a raíz de la polémica parodia de la Virgen del Rocío que hicieron en un programa satírico de la televisión catalana TV3. "En este programa hacemos sátira en política, social... pero esto no tiene ni puta gracia", sentenció la periodista tras ver las imágenes.

Y decía más: "Es xenófobo con Andalucía, es discriminatorio y atenta contra las más profundas creencias de las personas porque seguro que esto no lo hacen con Alá, porque no tienen huevos a hacerlo con Alá".

"Espero que la semana que viene lo hagan con la Virgen de Montserrat...", acababa apostillando Ana Rosa Quintana.

Tras ello, Ismael Serrano se ha hecho eco de la frase sobre Alá de la presentadora y ha hecho una observación: "Independientemente del mal o buen gusto de la broma (a mí en este caso no me gusta) me resulta llamativo que tengamos que darles las gracias por el hecho de que a uno no le maten por hacer chistes sobre su religión".

En respuestas a algunos usuarios, el músico ha señalado: "Qué mal que no se puedan hacer chistes sobre cualquier religión sin que peligre tu vida. Celebremos cuando sí se pueden hacer. (No celebremos el chiste, que a mí tampoco me gusta, sino el hecho de poder hacerlo sin recibir amenazas. Digo yo)".

"El problema es convertir un problema de mal gusto en un delito o en un peligro para el autor del chiste", ha agregado en otro tuit.