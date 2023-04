Carlos Herrera estalla y revoluciona Twitter: "¿Por qué no imitáis el acento de vuestra madre?"

El periodista Carlos Herrera se ha mostrado completamente indignado por la parodia que han hecho en TV3 de la Virgen del Rocío y su reacción está provocando cientos de reacciones en Twitter.

En el programa apareció una actriz caracterizada como la Virgen del Rocío con un muñeco a manera de bebé en brazos simulando al niño Jesús. Mientras, los presentadores Toni Soler y Jair Domínguez ironizaban con que la Virgen no sale de procesión en Semana Santa, además de hacer bromas con su vida sexual y su acento andaluz.

"La última aberración xenófaba de Tv3, ese supuesto gag en el que un par de malparits, de malparidos, graciosos oficiales del régimen, se mofan del acento andaluz, de la Virgen del Rocío etc etc con unos sonidos que no le voy a poner", ha empezado diciendo Herrera.

"Yo les hago alguna reflexión: el acento andaluz... ¿por qué no imitáis el acento de vuestra puta madre? Y segundo: no es la intención de un gag cómico, esto no era la intención hacer humor porque no lo es. Es simple exhibición de... a los andaluces, a España en general. Ridiculizar a los andaluces es un clásico en el supremacismo catalán".

El periodista ha calificado a los humoristas como "profesionales del odio": "Si pudieran, si pudieran, si dependiera de ellos, meterían a los andaluces en un campo de concentración. Si pudieran lo harían", ha aseverado.

Y ha zanjado: "Y lo que se trata es de que se produzcan esas reacciones y estas cosas porque en el ámbito de la xenofobia, de los generadores de odio, les da muchos puntos a estos individuos. A la degradación de este par de bufones".