Sube una foto de un libro erótico y esto es lo que sigue pasando después de tres años

La tuitera Lucía Yumeno (@luciayumeno) ha publicado un divertido tuit en X tras volverse a encontrar en la red social una fotografía hecha por ella hace tres años sobre un libro de temática erótica titulado La sumisa insumisa.

"Que la foto que hice hace tres años en plano contrapicado de una página de un libro que compré por error siga rulando por internet es algo que me fascina", ha comentado la tuitera en todo divertido.

Con su comentario, la tuitera ha hecho estallar de risas a la comunidad tuitera, alcanzando ya 894.000 visualizaciones, 49.000 me gustas y más de un centenar de comentarios con su tuit.

"Me voy a correeeeerrrrrr"; "Espera, puta, espera"; "No puedoooooo. Me mueeeeerrrrrrrooooo", son algunas de las frases que pueden leerse en su fotografía viral, que no hay duda de que ya se ha convertido en todo un meme de internet.

"No hiciste una foto, hiciste historia"; "Mira no se si sí fuiste tú pero nunca se irá de internet, eso te lo aseguro"; "Es fascinante ver cómo se difunde y se vuelve parte de la cultura digital", han comentado algunos tuiteros en los comentarios.