'The Telegraph' alerta de lo que puede pasar pronto en Madrid tras unas palabras de Ayuso

La idea de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que los restaurantes de la ciudad adapten sus horarios a las costumbres de los turistas está dando muchísimo de qué hablar en zonas como Reino Unido, donde numerosos medios están publicando artículos sobre ello.

The Times ya ha dejado caer que la idea no le gusta y ahora The Telegraph ha publicado un artículo en el que muestra su rechazo a la propuesta de la dirigente del PP.

"El encanto relajado de Madrid está en peligro, y los turistas son los culpables", dice ese rotativo, que avisa de que "los restaurantes de la ciudad podrían abrir antes para atender los hábitos alimentarios de los turistas, pero esto frustraría todo el propósito del viaje".

"Todas las ciudades tienen un ritmo y en Madrid eso significa hacer las cosas un par de horas más tarde de lo que estás acostumbrado. La hora estándar para comer son las 14:00 horas, mientras que la cena suele ser algo después de las 21:00 horas y, en verano, las 22:30 horas, cuando la temperatura empieza a bajar unos grados, es lo normal", explica The Telegraph.

"Suena loco, lo sé, pero todo cobra sentido cuando estás allí, por eso las recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, están causando un poco de revuelo", prosigue el periódico.

De hecho, afirma que esas declaraciones de Ayuso han recordado al famoso "relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor" de Ana Botella: "Por mucho que los madrileños adoren su elegante plaza, tomarse un café a un precio excesivo allí no es lo que se debe hacer en absoluto".

"A mediodía, cuando Ayuso cree que los visitantes quieren sentarse a comer, cualquiera en su sano juicio está ocupado en otra cosa, como terminar su segundo desayuno en un bar. Una buena tajada de tortilla de patata viene bien a esas horas, ya sea con un café o una caña. Así evitarás desmayarte mientras piensas distraídamente dónde ir a tomar el aperitivo, a eso de las 13:00 horas, idealmente en una mesa de terraza al sol", dice The Telegraph.

Es más, el periódico avisa: "De todos modos, no tienes por qué esperar a que abran los restaurantes. Si quieres comer como es debido a las 12 o a las 17 horas, no hay ningún problema, y así ha sido durante décadas. Ayuso necesita salir un poco más a pasear por su ciudad".

"En Madrid no hay necesidad de preocuparse por pasar hambre. Nunca va a pasar. Bienvenido turista, de verdad", se insiste en el artículo.