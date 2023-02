Traspasa su lavandería y la conversación que mantiene en Wallapop es de las más surrealistas de la historia

Wallapop se ha convertido en una de las páginas en las que más se compran y se venden artículos de todo tipo en España. Pero, además de lo que se oferta, también es habitual ver conversaciones surrealistas que dejan con la boca abierta a más de uno.

Ejemplo de ello es lo que ha sucedido en los mensajes que la usuaria de Twitter @Belunitaa ha intercambiado con un usuario a través del anuncio que ella había puesto en el que informaba que traspasaba su lavandería por 25.000 euros.

"Me veo en la obligación de subir la conversación completa. Contexto: lavandería en traspaso, lo que pasa a continuación te sorprenderá", ha señalado en un mensaje de Twitter, junto a las capturas de la surrealista conversación.

El interesado la escribió, asegurando que le interesaba "servicio de lavandería-tintorería para mí". "Como si fuera ropa, ser limpiado, un abrigo ropa. Ciclo de lavado normal puede ser pago 50 euros por tres lavados al mes si quieres", explicó.

La protagonista le pidió el número de teléfono para hablarlo mejor y él insistió preguntando sí "sería posible hacérmelo a mí como ropa. Ser puesto en una percha y bolsa colgado". "Qué estoy sin móvil. Pero servicio de lavandería tienen", cuestionó.

La propietaria respondió que la lavandería todavía estaba abierta y, tras insistir el usuario en que quería ser metido en la lavadora "ciclo normal de 35 o 44 minutos", ella no dudó en asegurar que no le entendía.

"A ver que me gustaría ser lavado como ropa sucia dentro de la lavadora", razonó, a lo que la protagonista contestó con un "eso no puede ser", porque "solo lavamos ropa, no personas".

"Primero es peligroso, y que ese tipo de servicios con finalidades fetichistas no los hacemos, seguro que encuentras algún sitio que te lo hagan. Nosotros no, lo siento", defendió la propietaria.

El usuario trató de convencerla de que podría pagar "100 euros por 5 lavados", con el "mismo tratamiento que si fuera ropa". "Yo me hago responsable de ser lavado se lo pido. Trabajo normal de lavandería. Qué le cuesta", prosiguió, a lo que ella no dudó en dejar claro lo que pensaba: "Hombre, normal normal no es jajaja".

Pese a que el usuario reconoció que "lo sé no es normal" y que siguió insistiendo, la propietaria terminó bloqueándole porque "me estás dando mal rollo". Una conversación surrealista que no deja de compartirse en redes sociales, con más de 12.000 me gusta y cientos de comentarios de todo tipo.