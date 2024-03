Un español triunfa al contar el experimento que llevó a cabo en los pasos de cebra de Viena

La forma de ser de los españoles, en ocasiones, suele llamar la atención de los ciudadanos de otros países del mundo y se ve en los pequeños detalles. Por ejemplo, la forma en la que los españoles actuamos ante un paso de cebra.

Cualquier persona que transite por una ciudad española sabe que los peatones, si no pasan coches, suelen pasar con el semáforo en rojo, algo que en otros países del mundo no se suele hacer.

El usuario de X @BerzasVerdes ha logrado un gran éxito en la red social al contar el experimento que ha llevado a cabo en Viena en los pasos de cebra. Todo surge de la respuesta que ha dado a un tuit en el que dice: "Comprobé lo que comentó @superavitfiscal, en Alemania si está en rojo no cruzan aunque no haya autos".

"Os voy a contar un pequeño experimento sociológico que hice en Viena. En Austria esto es igual, le gente no pasa si está en rojo aún que no venga nadie. Se me hacía raro al principio, se lo comenté a mi novia y nos hacía gracia. El tema es que ella y yo como buenos españoles cruzábamos claro", ha empezado contando.

Y ha añadido: "A la tercera vez me di cuenta de una cosa. Cuando ella y yo cruzábamos en rojo, la gente que estaba delante lo hacía también". Al principio pensó que era casualidad pero poco después decidió probar una cosa con su novia.

"En uno esperábamos, la gente no cruzaba, en el siguiente cruzábamos, la gente cruzaba, en el siguiente esperábamos y después cruzábamos, la gente cuando nos veía cruzar, cruzaba", ha contado. Para rematar ha afirmado que la sensación que le dio es que "en su lucha contra la naturaleza, se veían ridiculizados cuando dos personas elegían la opción más lógica, y por vergüenza se veían obligados a cruzar".

Este hilo de cuatro mensajes en X tiene un alcance de casi un millón de personas y más de 16.000 'me gusta' repartidos.