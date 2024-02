Trump alaba a Abascal en pleno mitin, señala que "mucho es 'fake news" y le suelta una en su cara

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mantenido este sábado una reunión en Washington con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante la gran convención anual del movimiento conservador de Estados Unidos.

El encuentro ha durado 15 minutos y en él Trump y Abascal han hablado de las políticas que comparten, como el fortalecimiento de las fronteras frente a la "inmigración ilegal", la soberanía de sus naciones "frente al globalismo" y la "protección de familia y la vida" frente a la "ideología de género y la cultura 'woke'".

Además, durante su discurso en la CPAC, Trump ha hecho una mención especial a Abascal por su presencia en el evento, según ha informado Vox. Así, ha agradecido al líder de Vox su presencia y ha señalado que "han avanzado mucho también".

A continuación, ha dicho: "Parece que serán número dos, luego número uno muy pronto. Es lo que he leído". Sin embargo, tras esto, el candidato del Partido Republicano a presidir la Casa Blanca ha agregado que "mucho es fake news, por lo que no podemos creernos todo, pero es lo que he escuchado".

Entre la multitud de reacciones a esta publicación destaca la de Charles Powell, historiador y director del Real Instituto Elcano, quien ha compartido el vídeo junto a tres palabras: "Exacto: fake news".