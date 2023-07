Twitter rescata la fotografía de cómo aparece coloreado el País Vasco en el nuevo cómic de Superman

El pasado 13 de junio se publicó un nuevo cómic de Superman y el usuario de Twitter @lordisasi publicó la fotografía de una de sus páginas para enseñar la disposición del mapa de España en la historia.

La particularidad de su formación fue de lo más comentado en redes sociales y los usuarios han vuelto a rescatar el detalle donde Euskal Herria aparece como territorio "independiente".

Junto a la frase "there is many problems confronting the world", que significa que "hay muchos problemas que enfrenta el mundo", se observa de fondo un enorme mapa con distintos países europeos.

"Parece que en la Tierra de 'Superman: Space Age' de Mark Russell y Mike Allred , Euskal Herria es independiente", ha escrito el internauta tras publicar esta parte del cómic.

En la esquina izquierda inferior del atlas se encuentra España coloreada de rosa. También a su izquierda, Portugal de verde. Francia, justo encima, del mismo color que este último.

La diferencia es que justo donde debería estar el País Vasco, en vez de estar pintado como el resto de comunidades españolas que forman el país, se presenta también en verde, dando a entender así su autonomía de Estado.

El invento no ha dejado de ser compartido en Twitter y muchos han bromeado con que "eso ya se sabía".