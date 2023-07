Recuperan este tuit antiguo de Rosalía: no se nombra a nadie pero ni falta que ha hecho

Es una de las noticias más sonadas del verano: Rosalía y Rauw Alejandro han roto su relación después de dos años juntos y con una boda a la vista. En marzo dieron a conocer que se iban a casar de una forma poco habitual: en el videoclip de la canción Beso, donde se podía ver el anillo de compromiso.

Ha sido la revista estadounidense People la que ha dado la exclusiva: "Las fuentes dicen que, a pesar del amor y el respeto que los cantantes tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso".

En Twitter se ha hecho muy viral un hilo que especula con una posible infidelidad del cantante con la modelo colombiana Valeria Duque, de 31 años. De momento, lo único confirmado es que ella ha acudido a algún concierto de Rauw Alejandro y que ha posado con una pulsera que daba acceso al backstage.

Ahora, las redes sociales son un hervidero de comentarios, hilos en Twitter, teorías y reacciones de todo tipo. Tal es la locura que los usuarios de la red social de Elon Musk han recuperado ahora un tuit antiguo de Rosalía que bien podría servir para la Rosalía del presente.

El tuit, del 31 de marzo de 2022, dice: "Si no lo puedes tener mejor déjalo ir, que pena cuando quieres algo pero Dios tiene otros planes pa ti. No me enamoro de nadie jurao como un G, ni escribo canciones de amor pero en esta me doblo por ti".

"'Ni escribo canciones de amor pero en esta me doblo por ti' yo me voy a morir…", "te mereces mucho más que rauw rosalia" y "el susto de ver esto y luego la fecha?????" son algunas de las reacciones a este mensaje antiguo de la artista catalana.