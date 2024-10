Un americano habla así de contundente del Alcázar de Segovia

El popular usuario de redes sociales Larry Shy, un estadounidense que se dedica a recorrer España y difundir las ciudades que visita, así como sus costumbres, sus elementos turísticos o su gastronomía, ha elogiado como a pocas a Segovia en un vídeo publicado de escasos 35 segundos.

"Segovia es una ciudad con más 2000 años de historia, que ha sido muy importante. Es una ciudad increíble, tiene diferentes niveles de historia y una gran arquitectura, las tiendas... la amo", afirma el creador de contenido.

Después no tarda en elogiar el que es junto al acueducto el principal reclamo turístico de la ciudad: el Alcázar. "El Alcázar es probablemente el castillo más bonito que he visto en mi vida, es la principal razón por la que he venido", confiesa.

Finalmente acaba rematando sobre la gastronomía que ha comido el popular cochinillo segoviano y sentencia en el último segundo del vídeo con un contundente y sonoro "viva Segovia".