Un andaluz va de vacaciones al País Vasco y señala el "fallo" de los vascos: muchos lo confirman

El usuario de TikTok @manuelgarciag00, que es malagueño, ha provocado cientos de reacciones tras volver del País Vasco y señalar el "fallo" que, a su juicio, tienen los vascos.

"Acabo de venir de vacaciones del País Vasco. Me ha encantado, aquello es una maravilla, un paraíso lo que tenéis allí. Ahora bien, vascos, tenéis un fallo. Hermano, ¿cómo tenéis tanto radares en la carretera?", pregunta.

"Que me hice el trayecto Donosti-Bilbao, que es una hora y pico, y me encontré 30 radares. Que como me despiste me llegan a mi casa tres cartas de multa", se lamenta.

"Pero además radares traicioneros, hermano. De esto que vas a 120 por la carretera y de repente empieza una pendiente impresionante por la autovía y te pone: radar a 80. Hermano, eso es de ser muy perro. Que yo iba asustado, que me adelantaban los camiones, yo ya estaba comido de la cabeza", recuerda.

"Llevo aquí en Málaga unos días y cada vez que llega una carta a mi casa digo: por favor, que sea de mi padre", ironiza.

La publicación ha provocado que muchas personas den la razón al usuario. "Bienvenido a Euskadi, tenemos radares en los sitios más escondidos y aunque sean amarillos fosforitos no se ven hasta el ultimo momento, en autovía, nacional, dentro de ciudad, en montes...", dice uno.

"Soy de Donosti y hace poco me cayó multa volviendo de Bilbao por pasar a 92 en radar de 80 en un tramo de esos traicionero sin sentido...", apunta otro.