Un argentino cuenta el choque cultural "perturbador" al pagar la cuenta en un bar de España

El creador de contenido argentino Tomás Mazza (@mazzatomas) ha querido dar un "dato perturbador" (no en el sentido estricto de la palabra) de las tapas o platos de comida de los bares en España, producto de un choque cultural porque allí en Argentina es muy poco típico, al contrario que en España, aunque no en todos los lugares.

"Cuando tú pides algo para comer, más que nada en las cafeterías o en los bares, es que por esto no tienes que pagar", ha afirmado al inicio señalando un pincho de tortilla. El vídeo ha alcanzado más de 80.000 'me gusta' en apenas unos días.

A lo que se ha referido es que en España no se debe pagar de forma inmediata cuando pides algo en el bar, sino después, al pedir la cuenta al final. "Lo pedí, me lo traje a esta mesa y yo no lo pagué, no saben que soy argentino, pero yo me puedo ir", ha afirmado.

"Encima este bar tiene los espejos polarizados, no sabes si me voy, que no me voy a ir, pero siento que aquí no están acostumbrados a que la gente se vaya sin pagar", ha rematado. Ha generado más de 1.000 comentarios con muchos comentarios de argentinos preguntando en qué parte vive porque ellos también pagan al final, generando cierto debate.