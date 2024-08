Un australiano se hace la misma pregunta que muchos extranjeros cuando llegan a España

El creador de contenido Corey (@coreyyy.exe), un músico australiano que vive algunas temporadas en España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que pregunta una duda que no entiende de la vida en España.

Durante el vídeo, que ha alcanzado ya las 400.000 reproducciones y los 34.000 me gustas, el tiktoker se ha planteado una duda que no sólo tiene él, sino que es una pregunta frecuente de los extranjeros cuando vienen a vivir a nuestro país.

"Where the kettles?", ha sido la gran duda del creador de contenido, quien se ha preguntado dónde están los 'kettles' en España, que son básicamente teteras, un aparato muy común en muchas cocinas de Europa pero que en España no suele ser frecuente.

"La cocina parece que fue construida en 1488, lo cual es una locura, me encanta el rollo, pero tengo que hervir el agua como si estuviese en ese mismo año. Y esto no es sólo en este alojamiento, esto pasa en cada piso en el que entro", ha comentado el usuario.

"Los fideos instantáneos son un poco menos instantáneos aquí creo yo", ha bromeado el tiktoker, un tono divertido que le han seguido los usuarios en comentarios: "No hay kettles, a tomar Cola Cao".

Además, en la sección de comentarios los usuarios de la red social le han explicado que en España no se suelen utilizar teteras porque no es algo tan común beber té y que para hervir el agua se suele recurrir a un cazo o al microondas.