Una española que vive en Florencia dice no acostumbrarse a lo que pasa allí con las ambulancias

La usuaria de TikTok @almujur es una joven española que vive en Florencia y ha publicado un vídeo hablando de una costumbre de allí, o de una forma de vida que difícilmente aguanta

"No me voy a poder acostumbrar jamás, yo no sé si en otros sitios de Italia esto va así, pero de Florencia no voy a poder con ello jamás", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de 'me gusta' y visualizaciones.

Se ha referido concretamente al sonido de las ambulancias. "Por favor, ¿lo puede corroborar alguien? No me refiero a la sintonía, sino el volumen. Son los decibelios máximos que pueden alcanzar aquí las ambulancias, te lo juro...", ha confesado.

"Yo no sé por qué es, mi teoría de que esté tan alta es porque aquí hay como mucho caos, con la gente que va por la calle, los peatones, las aceras son estrechas, mucha gente va por la carreta, y es para que tú sepas desde kilómetros que está llegando", ha explicado.

Esa ha sido la teoría a la que ha llegado tras vivir allí. "Te lo juro que estoy más sorda. Y yo no soy de oído fino", ha ironizado como remate.