Un español en Dubái hace un pedido de 6.000 euros en Amazon y lo deja casi una semana en la calle

El usuario de TikTok y empresario Javi (@deentrenadoraceo), un español que vive en Dubáis, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando lo que le ha pasado con un pedido de Amazon valorado en unos 6.000 euros.

"Qué fuerte. ¡Esto es muy fuerte! Mira, estoy llegando a mi casa después de un fin de semana fuera y mira todo lo que tengo aquí de pedidos de Amazon", ha manifestado el español, enseñando una montaña de pedidos en la puerta de su casa.

Lo de Dubái es muy fuerte. Mira, déjame decirte una cosa: si eres emprendedor, Dubái es el sitio donde tú tienes que estar 100%.

Esto que tengo aquí es un pequeño ejemplo, aquí hay casi 6.000 y pico de euros en pedidos de cosas que necesitaba para el set up de casa y bueno, pues cositas, que he pedido por Amazon.

Pero a lo que voy es que esto lleva aquí en la puerta de mi casa por lo menos cinco o seis días, porque he estado fuera y no he podido recogerlo antes.

¿Sabes qué ha pasado? Absolutamente nada. Y es que Dubái es la ciudad donde tú tienes que estar hoy en día si tú quieres crecer como empresario, como emprendedor.

Ya no solo por la seguridad que te va a proveer el país, porque Emiratos Árabes Unidos es ahora mismo el país más seguro del mundo, sino por el entorno, por el network y por todos los contactos que vas a llegar a hacer.

Mira, hay una cosa que tienes que entender, y es que llegados a cierto nivel de escalado de tu negocio, lo que te va a hacer avanzar en un punto más, lo que te va a hacer multiplicar por diez, no es la nueva estrategia secreta de marketing que solo ese gurú sabe.

Lo que te va a hacer multiplicar por diez es el entorno del cual te rodeas. Y si tienes un negocio digital y no estás pensando en salir de España y mudarte a Dubái o a un sitio como este seguramente tu crecimiento se quede muy limitado.

